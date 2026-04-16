Pemkot Bogor Kebut 5 Proyek Strategis di Kelurahan Kayumanis

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, mempercepat pelaksanaan lima proyek strategis di wilayah Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, guna mendorong pertumbuhan kawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengatakan percepatan pembangunan tersebut menjadi prioritas karena Kayumanis merupakan kawasan yang berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam skala kota.

“Lapangan yang kemarin kami gunakan untuk apel akan dibangun sarana olahraga. Di sebelahnya ada SMAN 11, kemudian pembangunan IPAL skala kota. Selain itu, yang sedang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Kayumanis,” ujarnya.

Selain empat proyek tersebut, Pemkot Bogor juga tengah mengupayakan pemanfaatan lahan eks pabrik aspal seluas sekitar tiga hektare untuk dijadikan gudang logistik Bulog Bogor Raya.

Menurut Dedie, keberadaan gudang tersebut dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya untuk menjaga ketersediaan pasokan beras yang selama ini masih bergantung dari luar wilayah.

Ia menegaskan, keberadaan lima proyek strategis dalam satu kawasan memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Jika tidak diantisipasi sejak sekarang oleh perangkat daerah terkait, maka di akhir bisa berpotensi menimbulkan masalah,” katanya.

Dedie juga menekankan pentingnya sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Wilayah (Forkopimwil), serta masyarakat dalam mendukung kelancaran pembangunan.