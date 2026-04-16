Kabupaten Bekasi Usulkan 10 Program Prioritas di Musrenbang Jabar 2027, Fokus Kesehatan hingga Infrastruktur

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengusulkan sedikitnya 10 program prioritas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2027.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan kehadiran pihaknya dalam forum strategis tingkat provinsi tersebut bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi sekaligus memperjuangkan usulan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu usulan utama adalah penguatan pembiayaan sektor kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015, skema pembiayaan PBI dibagi antara pemerintah provinsi sebesar 40 persen dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 60 persen.

Asep menyatakan pihaknya kembali mengusulkan skema tersebut agar dapat terus dilanjutkan. Selain itu, Pemkab Bekasi juga mengajukan bantuan 20 unit ambulans untuk didistribusikan ke seluruh kecamatan.

Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan sepanjang 38 kilometer guna meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas warga serta distribusi barang dan logistik.