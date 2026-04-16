Pemkab Subang Tetapkan Arah Pembangunan 2026, Fokus pada Infrastruktur, Ekonomi Lokal dan Pelayanan Publik

Kamis, 16 April 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi Pemkab Subang. Foto: Pemkab Subang

jabar.jpnn.com, SUBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jawa Barat, menetapkan arah pembangunan daerah untuk satu tahun ke depan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berdampak langsung.

Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, mengatakan bahwa perumusan arah pembangunan tersebut telah dibahas bersama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Perumusan arah pembangunan ini telah dibahas bersama-sama pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Musrenbang menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan, termasuk menyusun linimasa serta target yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan.

Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Subang ke depan dilandasi oleh tiga pilar utama, yaitu konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pemerataan layanan publik hingga ke pelosok daerah.

Reynaldy menegaskan bahwa peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan ekonomi dan pemerataan pelayanan publik.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ditetapkan sebagai fondasi utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

“Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh dan merata, sehingga tidak ada lagi wilayah yang tertinggal secara ekonomi maupun yang sulit dijangkau pelayanan publik,” katanya.

