PUPR Kebut Penurunan Kabel Udara di Lima Titik Strategis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok mempercepat penataan kabel udara dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR, Yodi Joko Bintoro mengatakan, terdapat lima titik lokasi yang ditargetkan rampung dalam percepatan program tersebut.

“Kami melaksanakan penataan kabel udara di Jalan Pemuda sepanjang 700 meter, disusul nanti di Jalan Kartini dengan panjang sekitar 1.800 meter,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, dua titik lainnya telah lebih dahulu dikerjakan dan masih dalam proses, yakni di Jalan Radar Auri sepanjang 2.850 meter dan Jalan Serua Raya sepanjang 1.900 meter.

Selanjutnya, pekerjaan akan dilanjutkan di Jalan Raya Pramuka–Mampang serta Jalan Raya Tapos sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Selain lima titik tersebut, ada juga beberapa lokasi lain yang kami kerjakan secara bertahap, di antaranya Jalan Cinere, Jalan Komjen Pol. M. Jasin (lanjutan), dan Jalan Nusantara,” terangnya.

Dia menegaskan, program ini merupakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan tertata.

“Ini menjadi langkah strategis menuju Depok yang lebih aman dan estetik,” tandasnya. (mcr19/jpnn)