Rumah Digeledah KPK, Ono Surono Bantah Terima Uang dari Korupsi Proyek Bekasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua DPD PDIP Jawa Barat yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, buka suara terakait penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya di Bandung dan Indramayu.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek yang menjera Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Ono menegaskan, sikapnya untuk menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan.

"Ya kita kan selama ini menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sidang-sidang pun saat ini sudah berjalan. Ya kita tunggu saja," kata Ono saat ditemui di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan, sebagai warga negara, dirinya memiliki kewajiban untuk menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat.

"Intinya saya menghormati betul proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Tentunya sebagai warga negara yang baik, harus menghormati dan kita akan lihat ya seperti apa," ujarnya.



Ono juga menyinggung bahwa berbagai hal terkait kasus tersebut sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya kepada publik.

Ia meminta agar semua pihak merujuk pada fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

"Teman-teman juga tahu yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya," ucapnya.