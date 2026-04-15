Polemik Revitalisasi Gedung Sate, Gubernur Dedi Mulyadi Buka Suara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara mengenai alasan merevitalisasi halaman Gedung Sate yang menghabiskan anggaran Rp15 miliar lebih.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar akses halaman Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terbangun dengan lebih baik.

"Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate nya terbangun dengan baik," kata Dedi di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026).

Dedi mengakui, kerap terjadi kemacetan di Jalan Diponegoro apabila akses ditutup karena aksi demonstrasi.

Maka dari itu, dengan revitalisasi ini, diharapkan kemacetan tidak lagi terjadi.

Dia pun membantah soal adanya jembatan yang menghubungkan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu.

"Bukan (jembatan), jalannya melingkar. Jadi kan itu Gedung Sate, ini Jalan Diponegoro. Nanti muter ke depan Pullman (hotel), belok kanan. Nanti sebagian Gasibu digunakan untuk jembatan di ujungnya, jadi lebih baik," tuturnya.

Ia pun mempersilahkan masyarakat yang hendak berunjukrasa untuk tetap melakukan aktivitasnya tersebut.