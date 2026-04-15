JPNN.com

ITB Minta Maaf Soal Lagu 'Erika' yang Bermuatan Vulgar

Rabu, 15 April 2026 – 16:27 WIB
Rekaman video penampilan Orkes Semi Dangdut (OSD) Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung (HMT ITB) yang tengah membawakan lagu dengan lirik vulgar dan melecehkan perempuan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Institut Teknologi Bandung (ITB) akhirnya menyampaikan permohonan maaf resminya, soal viralnya video penampilan Orkes Semi Dangdut (OSD) dari Himpunan Mahasiswa Tambang (HMT).

Penampilan OSD menjadi viral dikarenakan mereka membawakan lagu berjudul 'Erika' yang liriknya dinilai mengandung unsur pelecehan terhadap perempuan.

Dalam keterangan resmi HMT ITB, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.

"Kami sangat memahami dan menyadari sensitivitas isu ini dan menyampaikan keprihatinan serta empati kepada masyarakat, khususnya perempuan," bunyi isi pernyataan yang dikutip JPNN, Rabu (15/4/2026).

ITB menjelaskan, Orkes Semi Dangdut HMT - ITB merupakan salah satu unit kegiatan yang berada di lingkungan Fakultas Tambang dan telah berdiri sejak 1970-an, sementara lagu berjudul 'Erika' dibuat pada tahun 1980-an.

"Kami menyadari bahwa merupakan sebuah kelalaian untuk tetap menampilkan lagu tersebut dengan perkembangan norma sosial dan kesusilaan di masyarakat dewasa ini," tuturnya.

Mereka pun mengakui, konten dalam penampilan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh lingkungan akademik dan organisasi kemahasiswaan.

"HMT-ITB dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat individu atau kelompok manapun," lanjutnya.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ITB Institut Teknologi Bandung pelecehan verbal lagu erika lirik lagu erika hmt itb lirik vulgar pelecehan perempuan permintaan maaf itb

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU