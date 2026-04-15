Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM Jadi Prioritas Pemkot Depok di 2027

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyiapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kami akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM, sebagai fondasi utama kemajuan Kota Depok,” ucap Wali Kota Depok, Supian Suri dalam Musrenbang.

Dia menjelaskan, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pemerataan akses pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta pemberian beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Tidak boleh ada lagi warga Depok yang putus sekolah. Kami juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi swasta agar anak-anak Depok tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Depok melanjutkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang saat ini telah melibatkan puluhan sekolah.

Ke depan, program tersebut akan diperluas hingga jenjang PAUD/TK di seluruh kecamatan.

Di sektor infrastruktur, berbagai proyek strategis disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan layanan dasar.

Di antaranya pembangunan Jalan Enggram, pelebaran Jalan Raya Sawangan, serta rencana pembangunan flyover Margonda dan underpass Citayam.