Prakiraan Cuaca Jawa Barat 15 April 2026: Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Siang hingga Dini Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Rabu, 15 April 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada pagi hari, tetapi berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi mulai siang hingga dini hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat umumnya cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Cimahi, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke sejumlah wilayah, termasuk Kota Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Cirebon, Sukabumi, Bandung Barat, Kota Bandung, Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Cianjur, Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, serta Subang.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diperkirakan tetap berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, seperti Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Majalengka, Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Pangandaran.