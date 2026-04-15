JPNN.com

Pemkab Bekasi Tutup TPS Ilegal di Desa Sriamur Tambun Utara

Rabu, 15 April 2026 – 12:00 WIB
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menutup aktivitas tempat pembuangan sampah ilegal di Kampung Turi, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menutup tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan dan kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan penutupan dilakukan setelah menerima pengaduan warga yang terdampak aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut.

“Hari ini saya berkunjung ke Desa Sriamur atas pengaduan masyarakat. Karena dampaknya sudah dirasakan warga, terutama terkait kesehatan akibat udara yang tidak baik, maka untuk sementara kita tutup dulu pembuangan sampah di sini,” ujar Asep.

TPS ilegal tersebut diketahui telah beroperasi selama belasan tahun dan kerap dikeluhkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap serta berdampak pada kesehatan.

Asep menegaskan, pemerintah daerah segera menghentikan seluruh aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut.

Ia juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk segera mengangkut sampah yang menumpuk.

Penutupan ini, lanjutnya, merupakan langkah awal penanganan sambil menyiapkan solusi jangka panjang yang lebih terstruktur dan ramah lingkungan.

Pemerintah daerah juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin mengelola sampah menjadi usaha, dengan syarat memenuhi aspek legalitas serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   TPS ilegal Bekasi penutupan TPS Sriamur sampah bekasi DLH Kabupaten Bekasi PSEL Bekasi plt bupati bekasi Asep Surya Atmaja TPA Burangkeng pemkab bekasi kabupaten bekasi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU