Rp51 Miliar Siap Digelontorkan Pemkot Bogor Demi Rehabilitasi Tahap II GOR Pajajaran

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan anggaran sebesar Rp51 miliar untuk melaksanakan rehabilitasi tahap II kawasan GOR Pajajaran guna meningkatkan kualitas fasilitas olahraga sekaligus penataan kawasan.

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan proyek tersebut akan segera memasuki tahap lelang setelah dilakukan peninjauan kesiapan dan perencanaan secara menyeluruh.

“Akan segera dilaksanakan lelang, sehingga diharapkan dengan jeda waktu yang cukup panjang ini, persiapan lebih matang dan hasil yang diperoleh akan lebih baik,” ujar Dedie.

Ia meninjau langsung desain pembangunan kawasan, termasuk rencana rehabilitasi fasilitas olahraga, gedung perkantoran, serta sarana pendukung lainnya agar kawasan tersebut semakin representatif bagi masyarakat.

Melalui program ini, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor akan merehabilitasi sejumlah fasilitas, antara lain arena panjat tebing (wall climbing), stadion GOR Pajajaran tahap II, serta Kolam Renang Mila Kencana tahap II. Selain itu, dilakukan pula perawatan gedung perkantoran baru dan penataan kawasan secara menyeluruh.

Penataan kawasan mencakup perluasan area parkir agar lebih tertata, serta penataan lanskap sehingga kawasan dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik yang nyaman.

Dedie menambahkan, keberadaan stadion dengan standar FIFA serta lintasan atletik berstandar internasional diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat.

“Ini akan menjadi magnet baru bagi masyarakat Bogor untuk memanfaatkan kawasan GOR Pajajaran dalam berbagai kegiatan olahraga,” katanya.