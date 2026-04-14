Mensos Pastikan Sekolah Rakyat Bebas dari Titipan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PB INKANAS di Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, Selasa (14/4).

Kerja sama dengan INKANAS yang diketuai Komjen Pol Ramdani Hidayat ini dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun karakter siswa, khususnya melalui kegiatan bela diri karate sebagai bagian dari pendidikan non-akademik di sekolah berasrama tersebut.

Kerja sama ini, mengusung Program Sekolah Rakyat berbasis character building dan bela diri, sebagai bentuk kolaborasi strategis antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam membangun generasi emas Indonesia yang berkarakter, tangguh, dan berintegritas.

Fokus program kerja sama tersebut di antaranya kepelatihan dasar Karate, beladiri praktis dan pembentukan character building anak bangsa, yang diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, perundungan (bullying), serta kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.

Saifullah Yusuf menyebut, Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Para siswa akan mendapatkan pendidikan akademik, mulai pukul 07.00 hingga 15.00 WIB. Kemudian, setelahnya difokuskan untuk pembentukan karakter.

“Sekolahnya seperti sekolah umum, tetapi berasramanya untuk pendidikan karakter. Mulai dari pembinaan keagamaan, sampai kegiatan ekstrakurikuler seperti seni bela diri dan baris-berbaris,” ucapnya, Selasa (14/4).

Dirinya menyebut, dengan adanya pelatihan karate diharapkan mampu menumbuhkan semangat berprestasi, sportivitas, kejujuran, serta rasa percaya diri siswa.