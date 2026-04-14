Rute TransJakarta 9H Diperpanjang hingga Tugu Tanah Baru Depok, Permudah Akses Warga ke Pasar Minggu

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rute layanan TransJakarta 9H resmi diperpanjang hingga kawasan Tugu Tanah Baru, Kota Depok.

Kebijakan ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Depok dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta guna meningkatkan aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Depok, Aan Syurahman, menjelaskan bahwa perpanjangan rute ini bertujuan mempermudah mobilitas warga Depok yang beraktivitas menuju wilayah Jakarta, khususnya kawasan Pasar Minggu.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi untuk mempermudah mobilitas masyarakat, terutama yang melakukan perjalanan ke Pasar Minggu,” ujar Aan.

Sebelumnya, rute TransJakarta 9H melayani perjalanan dari Cipedak hingga Pasar Minggu.

Dengan adanya perubahan ini, titik awal keberangkatan kini dipindahkan ke bawah flyover Tugu Tanah Baru, Depok.

Aan menambahkan, pemindahan titik awal tersebut juga diikuti dengan penyesuaian jalur perjalanan.

Untuk arah dari Tanah Baru menuju Pasar Minggu, rute kini dialihkan melalui Jalan Mohammad Kahfi 2 yang sebelumnya tidak dilalui.