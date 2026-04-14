Dedi Mulyadi Sentil Gaya Hidup Anak Muda Jadi Biang Kerok Sulit Beli Rumah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti rendahnya kepemilikan rumah di kalangan anak muda, khususnya Generasi Z.

Menurut Dedi, persoalan tersebut tidak lepas dari pola prioritas ekonomi pasangan muda yang masih lebih mementingkan seremoni pernikahan dibandingkan kebutuhan dasar, seperti hunian.

Dedi menegaskan, pentingnya pergeseran pola pikir dalam membangun rumah tangga. Ia mendorong pasangan muda agar mengalokasikan dana untuk kepemilikan rumah sebagai fondasi ketahanan keluarga jangka panjang.

Baca Juga: Ibu Bayi Hampir Tertukar di Cimahi Layangkan Somasi ke RSHS Bandung

Ia menyebut persoalan ini sebagai masalah mendasar yang berkaitan erat dengan ketahanan domestik masyarakat.

"Filosofi Sunda mengajarkan imah kudu pageuh, beuteung kudu seubeuh (rumah harus kokoh, perut harus kenyang). Ini merupakan penegasan bahwa rumah adalah kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar," kata Dedi di Kabupaten Bandung, dikutip Selasa (14/4/2026).

Dedi menyoroti fenomena sosial di mana pasangan muda kerap terjebak dalam beban finansial akibat pesta pernikahan mewah. Ia menilai tradisi tersebut justru menjadi kontraproduktif, terutama jika dibiayai melalui pinjaman informal seperti 'bank emok'.

Baca Juga: Gegara Hal Ini Keberangkatan 208 Jemaah Calon Haji Depok Tertunda

Menurut dia, perlu ada reorientasi nilai dalam memulai kehidupan berumah tangga.

"Daripada dana tersebut habis untuk pesta yang hanya berlangsung semalam, jauh lebih bijaksana jika dialokasikan sebagai uang muka perumahan. Menjadi raja semalam di pelaminan tidak sebanding dengan kepastian memiliki tempat berteduh selamanya," tuturnya.