Dedi Mulyadi Sentil Gaya Hidup Anak Muda Jadi Biang Kerok Sulit Beli Rumah
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti rendahnya kepemilikan rumah di kalangan anak muda, khususnya Generasi Z.
Menurut Dedi, persoalan tersebut tidak lepas dari pola prioritas ekonomi pasangan muda yang masih lebih mementingkan seremoni pernikahan dibandingkan kebutuhan dasar, seperti hunian.
Dedi menegaskan, pentingnya pergeseran pola pikir dalam membangun rumah tangga. Ia mendorong pasangan muda agar mengalokasikan dana untuk kepemilikan rumah sebagai fondasi ketahanan keluarga jangka panjang.
Ia menyebut persoalan ini sebagai masalah mendasar yang berkaitan erat dengan ketahanan domestik masyarakat.
"Filosofi Sunda mengajarkan imah kudu pageuh, beuteung kudu seubeuh (rumah harus kokoh, perut harus kenyang). Ini merupakan penegasan bahwa rumah adalah kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar," kata Dedi di Kabupaten Bandung, dikutip Selasa (14/4/2026).
Dedi menyoroti fenomena sosial di mana pasangan muda kerap terjebak dalam beban finansial akibat pesta pernikahan mewah. Ia menilai tradisi tersebut justru menjadi kontraproduktif, terutama jika dibiayai melalui pinjaman informal seperti 'bank emok'.
Menurut dia, perlu ada reorientasi nilai dalam memulai kehidupan berumah tangga.
"Daripada dana tersebut habis untuk pesta yang hanya berlangsung semalam, jauh lebih bijaksana jika dialokasikan sebagai uang muka perumahan. Menjadi raja semalam di pelaminan tidak sebanding dengan kepastian memiliki tempat berteduh selamanya," tuturnya.
Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti Gen Z sulit punya rumah karena pesta nikah mahal, ajak prioritaskan hunian daripada gengsi.
