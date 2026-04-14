Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 14 April 2026, Simak Perincian Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 14 April 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan nilai yang tetap tinggi di pasar domestik.

Berdasarkan data terbaru, harga emas 1 gram berada di kisaran Rp2.863.000 sebelum pajak dan Rp2.870.158 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas batangan standar, sejumlah varian emas tematik seperti Gift Series, edisi Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III juga tersedia dengan harga yang bervariasi.

Kenaikan harga emas ini masih dipengaruhi oleh dinamika pasar global serta nilai tukar mata uang.

Berikut perincian harga emas batangan per 14 April 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.481.500 (Rp1.485.204 setelah pajak)

1 gram: Rp2.863.000 (Rp2.870.158 setelah pajak)

2 gram: Rp5.666.000 (Rp5.680.165 setelah pajak)

3 gram: Rp8.474.000 (Rp8.495.185 setelah pajak)

5 gram: Rp14.090.000 (Rp14.125.225 setelah pajak)

10 gram: Rp28.125.000 (Rp28.195.313 setelah pajak)

25 gram: Rp70.187.000 (Rp70.362.468 setelah pajak)

50 gram: Rp140.295.000 (Rp140.645.738 setelah pajak)

100 gram: Rp280.512.000 (Rp281.213.280 setelah pajak)

250 gram: Rp701.015.000 (Rp702.767.538 setelah pajak)

500 gram: Rp1.401.820.000 (Rp1.405.324.550 setelah pajak)

1.000 gram: Rp2.803.600.000 (Rp2.810.609.000 setelah pajak)

Emas Batangan Gift Series