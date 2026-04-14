Prakiraan Cuaca Jabodetabek 14–15 April 2026: Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang-Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 14 April 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 15 April 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah wilayah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, Selasa (14/4), antara pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal.