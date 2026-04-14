Prakiraan Cuaca Jawa Barat 14 April 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Selasa, 14 April 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada siang hingga malam hari yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang.

Pada pagi hari, antara pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, serta Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi melanda wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Pada malam hari, antara pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan.

Hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.