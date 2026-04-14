Menteri Ara Targetkan 40 Ribu Rutilahu di Jawa Barat Diperbaiki Tahun Ini

Selasa, 14 April 2026 – 07:17 WIB
Menteri Ara Targetkan 40 Ribu Rutilahu di Jawa Barat Diperbaiki Tahun Ini - JPNN.com Jabar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat menghadiri acara di SMA Negeri 1 Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus berupaya mempercepat program penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Targetnya sebanyak 40 ribu rumah akan menerima program tersebut di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan pria yang kerap disapa Ara saat mengunjungi SMA Negeri 1 Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026) malam.

Program tersebut merupakan penanganan rumah tidak layak (rutilahu) bagi warga tidak mampu.

"Target bedah rumah 40.000 rumah tahun ini di Jawa Barat," kata Ara.

Ara mengungkapkan, terdapat ribuan rumah warga yang akan mendapatkan program BSPS di Kabupaten Bandung. Program tersebut dilakukan secara bersama-sama dan kolaborasi.

"Ya kami bahagia sekali. Ada 1.200 rumah (Kabupaten Bandung) yang akan kami perbaiki rumah rakyat miskin," ucapnya.

Pihaknya mengungkapkan, terdapat kredit usaha rakyat (KUR) yang telah berhasil. Kemudian terdapat program tanpa jaminan dan tanpa bunga.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menargetkan sebanyak 40 ribu rutilahu akan diperbaiki dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
