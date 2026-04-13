Prakiraan Cuaca Jabodetabek 13–14 April 2026: Hujan Berpotensi Turun Sejak Siang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 13 April 2026 hingga Selasa, 14 April 2026 pukul 07.00 WIB, menunjukkan potensi hujan yang terjadi secara bertahap mulai siang hingga malam hari.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, menjelang siang hari terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca relatif sama, yakni berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan hingga sedang masih berlanjut di sebagian besar wilayah Jabodetabek, termasuk Kepulauan Seribu.

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah.