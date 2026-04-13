Prakiraan Cuaca Jawa Barat 13 April 2026: Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Senin, 13 April 2026, menunjukkan kondisi cuaca yang bervariasi dengan potensi hujan di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Selain itu, masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur diimbau untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah.