Gandeng Vantara India, Pemkot Bandung Audit Kesehatan Satwa Bandung Zoo dengan Standar Global

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan satwa dan evaluasi kesejahteraan satwa (animal welfare) di Bandung Zoo.

Pemeriksaan kesehatan ini melibatkan tim veteriner serta dukungan mitra internasional Vantara India, lembaga yang dikenal memiliki pengalaman dalam konservasi satwa liar dengan fasilitas terbesar dan terlengkap di dunia.

Kegiatan yang berlangsung pada 10–11 April 2026 ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan satwa di Bandung Zoo, sekaligus melakukan evaluasi awal terhadap aspek kesejahteraan satwa dengan mengacu pada praktik terbaik internasional.

Dalam kegiatan ini, tim veteriner melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan, mulai dari pendataan inventaris satwa secara komprehensif, screening kesehatan, rapid test penyakit tertentu, vaksinasi, hingga pemeriksaan parasit dengan mengambil sampling feses satwa.

Selain pemeriksaan kesehatan satwa, kegiatan ini juga mencakup penilaian terhadap fasilitas dan sistem pengelolaan satwa, dengan mengacu pada standar internasional yang dikembangkan oleh Southeast Asian Zoos and Aquariums Association (SEAZA) serta organisasi global Wild Welfare.

Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan satwa dan aspek animal welfare di Bandung Zoo.

Keterlibatan Vantara India dalam kegiatan ini didukung oleh rekam jejak kolaborasi internasional di bidang konservasi satwa, termasuk kerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam upaya penanganan kesehatan satwa liar.

Salah satunya adalah kolaborasi dalam pencegahan kematian gajah Sumatera akibat infeksi Elephant Endotheliotropic Herpes Virus (EEHV), di mana tim Vantara turut melakukan analisis medis dan tindakan preventif di lapangan.