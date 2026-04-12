Prakiraan Cuaca Siang-Malam Jabar dan Jabodetabek 12 April 2026: Waspada Hujan, Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 12 April 2026, menunjukkan kondisi cuaca yang didominasi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan di berbagai daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, serta Kota dan Kabupaten Bandung.

Selain itu, potensi hujan juga terdapat di wilayah Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Beberapa daerah bahkan diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, seperti Kabupaten Cianjur, Subang, Bandung Barat, Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan Ciamis.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan.