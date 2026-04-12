Harga Emas Hari Ini Minggu 12 April 2026: Antam, UBS, Galeri24 Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia mengalami pergerakan yang bervariasi pada perdagangan Minggu, 12 April 2026.

Berdasarkan data terbaru, harga emas dari tiga produsen utama, yakni Galeri24, Antam, dan UBS, menunjukkan selisih yang cukup signifikan di berbagai denominasi.

Secara umum, emas produksi Antam masih berada pada posisi harga tertinggi di hampir seluruh ukuran.

Sementara itu, Galeri24 dan UBS menawarkan alternatif dengan harga yang relatif lebih kompetitif, terutama untuk investor ritel yang mempertimbangkan efisiensi biaya.

Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain biaya produksi, distribusi, serta tingkat permintaan pasar terhadap masing-masing merek emas.

Berikut perincian harga emas batangan per 12 April 2026, seperti dilansir dari laman sahabat.pegadaian.co.id

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.508.000

1 gram: Rp 2.876.000

2 gram: Rp 5.683.000

5 gram: Rp 14.102.000

10 gram: Rp 28.130.000

25 gram: Rp 69.944.000

50 gram: Rp 139.778.000

100 gram: Rp 279.418.000

250 gram: Rp 696.827.000

500 gram: Rp 1.393.654.000

1.000 gram: Rp 2.787.308.000

Harga Emas Antam