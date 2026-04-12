Pemkab Karawang Targetkan 25 Desa Wisata dalam Lima Tahun untuk Dongkrak Kunjungan Wisatawan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menargetkan penambahan jumlah desa wisata hingga mencapai 25 desa dalam lima tahun ke depan sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Karawang, Abas Sudrajat, mengatakan bahwa pihaknya terus mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat melalui program desa wisata.

Menurutnya, desa wisata merupakan kawasan yang memiliki daya tarik wisata, didukung fasilitas penunjang, serta kemudahan akses bagi wisatawan. Selain itu, konsep desa wisata juga menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Selama beberapa tahun ke depan, kami akan terus menambah jumlah desa wisata sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata daerah,” ujar Abas.

Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak delapan desa di Karawang telah ditetapkan sebagai desa wisata.

Desa-desa tersebut meliputi Desa Karangjaya di Kecamatan Pedes, Desa Cintalaksana di Kecamatan Tegalwaru, Desa Sedari di Kecamatan Cibuaya, serta Desa Curug di Kecamatan Klari.

Selain itu, terdapat pula Desa Muarabaru di Kecamatan Cilamaya Wetan, Desa Cicinde Utara di Kecamatan Banyusari, Desa Kamojing di Kecamatan Cikampek, dan Desa Pangulah Utara di Kecamatan Kotabaru.

Abas menambahkan, secara geografis Karawang memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor pariwisata karena berada di jalur penghubung antara Jakarta dan Bandung.