JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Brimob X-treme 2026 Resmi Bergulir, Penembak Internasional Turut Unjuk Bakat

Brimob X-treme 2026 Resmi Bergulir, Penembak Internasional Turut Unjuk Bakat

Sabtu, 11 April 2026 – 16:40 WIB
Brimob X-treme 2026 Resmi Bergulir, Penembak Internasional Turut Unjuk Bakat - JPNN.com Jabar
Brimob X-treme 2026 yang dilakukan di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso, Mako Korps Brimob Polri, Kelapadua, Kota Depok. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Korps Brimob Polri menggelar Brimob X-Treme 2026, ajang menembak bergengsi bertaraf internasional yang mempertemukan para penembak terbaik dari dalam dan luar negeri.

Kompetisi ini, menghadirkan kategori IPSC International Practical Shooting Confederation (IPSC) Handgun Level III serta PCC Optic Level II, dan berlangsung pada 7–12 April 2026 di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso, Mako Korps Brimob Polri, Kelapadua, Kota Depok.

Brimob X-treme 2026 mengusung tema “Legacy of Valor, Precision for the Extreme”, yang mencerminkan semangat keberanian dan ketelitian dalam menghadapi situasi ekstrem.

Baca Juga:

Kejuaraan menembak Brimob X-Treme 2026 mencatatkan antusiasme luar biasa, yang diikuti ratusan peserta.

“Pesertanya 475 dan kami sudah cek semuanya dari 475 itu Alhamdulillah dari luar negeri ada. Yaitu Malaysia 17 peserta, China 1 peserta, Korea Selatan 2 peserta,” ucap Dankorbrimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, Sabtu (11/4).

Para peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari personel TNI, Polri, hingga masyarakat umum yang memiliki minat dan kecintaan terhadap olahraga menembak.

Baca Juga:

“Meskipun dilaksanakan pada bulan April, acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Brimob yang jatuh pada bulan November,” terangnya.

Selain menjadi sarana silaturahmi, Brimob Xtreme 2026 menjadi ruang kompetitif bagi atlet nasional maupun internasional untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Korps Brimob Polri menggelar Brimob X-Treme 2026, ajang menembak bergengsi bertaraf internasional yang diikuti oleh ratusan peserta dalam dan luar negeri
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   brimob kelapa dua atlet menembak Brimob X-treme 2026 internasional

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU