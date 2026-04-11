Brimob X-treme 2026 Resmi Bergulir, Penembak Internasional Turut Unjuk Bakat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Korps Brimob Polri menggelar Brimob X-Treme 2026, ajang menembak bergengsi bertaraf internasional yang mempertemukan para penembak terbaik dari dalam dan luar negeri.

Kompetisi ini, menghadirkan kategori IPSC International Practical Shooting Confederation (IPSC) Handgun Level III serta PCC Optic Level II, dan berlangsung pada 7–12 April 2026 di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso, Mako Korps Brimob Polri, Kelapadua, Kota Depok.

Brimob X-treme 2026 mengusung tema “Legacy of Valor, Precision for the Extreme”, yang mencerminkan semangat keberanian dan ketelitian dalam menghadapi situasi ekstrem.

Kejuaraan menembak Brimob X-Treme 2026 mencatatkan antusiasme luar biasa, yang diikuti ratusan peserta.

“Pesertanya 475 dan kami sudah cek semuanya dari 475 itu Alhamdulillah dari luar negeri ada. Yaitu Malaysia 17 peserta, China 1 peserta, Korea Selatan 2 peserta,” ucap Dankorbrimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, Sabtu (11/4).

Para peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari personel TNI, Polri, hingga masyarakat umum yang memiliki minat dan kecintaan terhadap olahraga menembak.

Baca Juga: Wali Kota Depok Supian Suri Pantau dan Evaluasi Kinerja ASN Selama WFH

“Meskipun dilaksanakan pada bulan April, acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Brimob yang jatuh pada bulan November,” terangnya.

Selain menjadi sarana silaturahmi, Brimob Xtreme 2026 menjadi ruang kompetitif bagi atlet nasional maupun internasional untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.