Perkuat Silaturahmi antar Alumni Tebuireng, IKAPT Bogor Raya Menggelar Halalbihalal

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Tebuireng (IKAPT) Bogor Raya menggelar kegiatan halalbihalal di lantai 5 Gedung DPRD Kota Bogor, pada Sabtu (11/4/2026).

‎‎Kegiatan tersebut, dihadiri oleh para alumni Pondok Pesantren Tebuireng yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

‎‎Acara ini, menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antar alumni lintas generasi.

‎‎Dalam suasana penuh keakraban, para peserta yang terdiri dari alumni senior hingga junior tampak berbaur dan menjalin komunikasi yang harmonis.

‎‎Momentum ini dinilai penting untuk membangun sinergi di antara alumni yang memiliki latar belakang angkatan dan pengalaman yang berbeda.

‎‎Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Putri, KH Fahmi Amrullah menyampaikan, pertemuan ini menjadi langkah positif dalam menyatukan berbagai generasi alumni yang selama ini cenderung terpisah oleh perbedaan usia dan pengalaman.

‎‎“Alhamdulillah, hari ini kami bisa melihat adanya sinergi yang baik antara alumni senior dan junior. Biasanya cukup sulit menyatukan generasi yang berbeda, tetapi kali ini dapat terjalin dengan baik,” ucapnya.

‎Dirinya menyebut, perbedaan pengalaman pondok pesantren mulai dari era 1970-an hingga 2000-an, menjadi nilai tersendiri yang dapat saling melengkapi melalui berbagi cerita dan pengalaman.