Perkuat Silaturahmi antar Alumni Tebuireng, IKAPT Bogor Raya Menggelar Halalbihalal
jabar.jpnn.com, BOGOR - Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Tebuireng (IKAPT) Bogor Raya menggelar kegiatan halalbihalal di lantai 5 Gedung DPRD Kota Bogor, pada Sabtu (11/4/2026).
Kegiatan tersebut, dihadiri oleh para alumni Pondok Pesantren Tebuireng yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.
Acara ini, menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antar alumni lintas generasi.
Dalam suasana penuh keakraban, para peserta yang terdiri dari alumni senior hingga junior tampak berbaur dan menjalin komunikasi yang harmonis.
Momentum ini dinilai penting untuk membangun sinergi di antara alumni yang memiliki latar belakang angkatan dan pengalaman yang berbeda.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Putri, KH Fahmi Amrullah menyampaikan, pertemuan ini menjadi langkah positif dalam menyatukan berbagai generasi alumni yang selama ini cenderung terpisah oleh perbedaan usia dan pengalaman.
“Alhamdulillah, hari ini kami bisa melihat adanya sinergi yang baik antara alumni senior dan junior. Biasanya cukup sulit menyatukan generasi yang berbeda, tetapi kali ini dapat terjalin dengan baik,” ucapnya.
Dirinya menyebut, perbedaan pengalaman pondok pesantren mulai dari era 1970-an hingga 2000-an, menjadi nilai tersendiri yang dapat saling melengkapi melalui berbagi cerita dan pengalaman.
