Sambu HUT ke-27 Depok, RSUD ASA Ajak Warga Donor Darah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menyambut HUT ke-27 Kota Depok, RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) mengajak warga untuk ikut berbagi lewat aksi sederhana tapi penuh makna, melalui donor darah.

Kegiatan ini akan digelar pada Senin, 20 April 2026, pukul 07.00–10.00 WIB di Aula Lantai 6 RSUD ASA.

Momen ini bukan sekadar bagian dari perayaan, tapi juga wujud nyata kepedulian terhadap sesama.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD ASA, Indriati menyampaikan, bahwa setiap tetes darah yang didonorkan bisa menjadi harapan baru bagi mereka yang membutuhkan.

“Kadang kita tidak sadar, hal kecil seperti donor darah bisa sangat berarti. Ini bentuk kepedulian yang sederhana, tapi dampaknya besar, bahkan bisa menyelamatkan nyawa,” ucapnya.

Indrianti juga menambahkan, selain membantu orang lain, donor darah punya manfaat bagi kesehatan pendonornya.

Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut ambil bagian dan meramaikan kegiatan ini dengan semangat berbagi.

“Warga bisa langsung datang ke lokasi saat hari H atau mendaftar terlebih dahulu melalui tautan yang telah disediakan panitia,” terangnya.