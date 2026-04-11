Wali Kota Depok Supian Suri Pantau dan Evaluasi Kinerja ASN Selama WFH

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri sebut akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan setiap Jumat.

Dia menuturkan, hal tersebut dilakukan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ.

Agar untuk bisa menghemat energi. Lantaran, lampu hingga lift dimatikan, sehingga dianggap dapat memangkas biaya listrik.

Namun, pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja para ASN selama WFH.

“Tetapi bukan permasalahan hanya efisiensi, saya juga mengevaluasi dari sisi kinerja,” ucapnya.

Supian pun akan melakukan monitoring, pada masing-masing perangkat daerah untuk memastikan kinerjanya.

“Jangan sampai semangatnya hanya efisiensi, tapi kinerjanya jadi turun atau enggak maksimal,” terangnya.

Nantinya, secara berkala pihaknya akan melakukan pengawasan kinerja ASN selama WFH.