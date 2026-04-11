Pastikan ASN Tetap Fit untuk Melayani Masyarakat, Dinkes Depok Menggelar Tes Kebugaran

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengadakan kegiatan tes kebugaran dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.

Kegiatan ini, merupakan bagian dalam memperingati Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kinerja pegawai melalui kondisi kesehatan yang optimal.

Kepala Dinkes Kota Depok Devi Maryori mengungkapkan, kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk mendeteksi dini potensi penyakit pada pegawai.

“Tes kebugaran dan pemeriksaan kesehatan ini penting dilakukan secara berkala agar kondisi kesehatan pegawai dapat terpantau. Dengan begitu, potensi risiko penyakit bisa diketahui lebih awal dan segera ditangani,” ucapnya.

Devi menjelaskan, kegiatan ini telah berlangsung sejak 2 Februari dan akan berlanjut hingga 1 Mei 2026 mendatang.

Adapun pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pada masing-masing perangkat daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut.