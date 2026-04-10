Rivera Bogor Tawarkan Paket Hemat untuk Rombongan dan Individu Sepanjang April 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Rivera Outbound & Edutainment Bogor Nirwana Residence menghadirkan sejumlah promo menarik sepanjang periode 1–30 April 2026.

Taman rekreasi yang mengusung konsep outdoor dan edukasi ini menawarkan berbagai paket hemat, baik untuk kunjungan rombongan maupun individu.

Senior Operation Manager Rivera, Aditya Prasetyo, mengatakan bahwa promo tersebut ditujukan untuk meningkatkan minat kunjungan masyarakat, khususnya keluarga dan kelompok.

“Bagi pengunjung yang datang secara rombongan, kami menyediakan paket Promo Rivera Ber-4 dan Ber-6 dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Aditya dalam keterangannya.

Untuk paket Rivera Ber-4, pengunjung cukup membayar Rp175.000 untuk empat orang pada hari Senin–Jumat, dan Rp200.000 pada akhir pekan serta hari libur nasional.

Paket ini mencakup dua tiket terusan dan dua tiket masuk.

Sementara itu, paket Rivera Ber-6 ditawarkan dengan harga Rp265.000 untuk enam orang pada hari kerja, dan Rp300.000 pada akhir pekan.

Paket ini sudah termasuk empat tiket terusan dan dua tiket masuk.