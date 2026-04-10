Disnaker Depok Sediakan Fasilitas Rekrutmen, Permudah Pencari Kerja dan Perusahaan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menyediakan fasilitas untuk mempertemukan perusahaan dengan masyarakat pencari kerja (pencaker) guna mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja.

Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan bahwa fasilitas tersebut terbuka bagi perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan.

“Perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan, termasuk ruangan untuk proses wawancara. Hal ini juga memudahkan peserta karena lokasinya strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fasilitas tersebut sebelumnya telah dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Ke depan, Disnaker Depok berupaya agar seluruh perusahaan di wilayahnya mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama untuk menggunakan layanan tersebut.

Selain menyediakan sarana rekrutmen, Disnaker juga mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi lowongan kerja secara terbuka kepada masyarakat.

Informasi tersebut dapat diakses melalui platform resmi milik Disnaker, yaitu Ayo Gawe.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses informasi lowongan kerja sekaligus meningkatkan peluang masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.