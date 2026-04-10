Hotel Indigo Bandung Dago Pakar Hadirkan Pengalaman MICE Berkelas dengan Sentuhan Budaya Sunda

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Hotel Indigo Bandung Dago Pakar menghadirkan konsep baru dalam penyelenggaraan kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) dengan menggabungkan pengalaman modern dan kekayaan budaya lokal Sunda.

Berlokasi di kawasan dataran tinggi Dago Pakar dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, hotel yang merupakan bagian dari IHG Hotels & Resorts ini menawarkan suasana alam yang asri sekaligus fasilitas berstandar internasional.

General Manager Hotel, Christian Ruge menyebutkan pendekatan yang diusung tidak sekadar menyediakan ruang pertemuan, tetapi menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif dan bermakna bagi para peserta.

Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung.

"Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah konsep meeting refreshment dengan sentuhan interaktif, seperti permainan tradisional serta penyediaan alat pelepas stres," ujarnya.

Selain itu, hotel juga menghadirkan pengalaman kuliner bertajuk “JABAR – Jajanan Baheula” yang menyajikan jajanan khas Bandung guna menghadirkan nuansa nostalgia.

Baca Juga: Hotel Indigo Bandung Dago Pakar Luncurkan Pengalaman Menginap Mewah dengan Panorama Alam Perbukitan

Untuk memperkuat interaksi antar peserta, hotel turut menghadirkan aktivitas Daily Secret Mission Challenge yang dirancang untuk menciptakan suasana pertemuan yang lebih dinamis dan kolaboratif.

"Sebagai hotel yang mengusung konsep neighbourhood, Hotel Indigo Bandung Dago Pakar juga mengajak tamu untuk terhubung dengan lingkungan sekitar melalui berbagai kegiatan berbasis budaya dan alam," jelasnya