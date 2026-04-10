Prakiraan Cuaca Jawa Barat 10 April 2026: Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Jumat, 10 April 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas beragam yang diperkirakan terjadi sejak pagi hingga malam hari di sejumlah daerah.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, hingga wilayah Priangan Timur seperti Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan meningkat dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat meliputi Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, serta wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Selain itu, hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Sementara itu, Kota Bogor dan Kota Cirebon diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah seperti Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Sukabumi, hingga wilayah Priangan Timur.