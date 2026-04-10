Disdik Depok Matangkan Mekanisme Program Sekolah Swasta Gratis 2026/2027, Pendaftaran Dibuka Juni

Jumat, 10 April 2026 – 09:30 WIB
Ilustrasi proses pendaftaran program RSSG di lantai 10 Balai Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok terus mematangkan mekanisme pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) untuk Tahun Ajaran 2026/2027.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin koordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat.

Kepala Bidang SMP Disdik Kota Depok, Muhammad Yusuf, mengatakan bahwa pelaksanaan program RSSG akan diselaraskan dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berbasis daring.

“Saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan BBPMP Jawa Barat terkait mekanisme SPMB,” ujar Yusuf.

Ia menjelaskan, hasil koordinasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun sistem RSSG agar berjalan selaras dengan proses penerimaan siswa baru.

“Jika tahapan dan prosesnya sudah selesai, maka aturan tersebut akan menjadi dasar untuk menyelaraskan sistem RSSG agar berjalan sejalan,” tambahnya.

Yusuf menuturkan, proses pematangan mekanisme program ditargetkan rampung pada akhir April 2026. Setelah itu, Disdik akan melanjutkan ke tahap sosialisasi.

“Pada Mei, kami akan mulai melakukan sosialisasi SPMB dan RSSG dengan melibatkan sekolah negeri maupun swasta,” jelasnya.

Pendaftaran RSSG akan dibuka pada Juni 2026, dan saat ini Disdik Depok tengah berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar
