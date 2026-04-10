Harga Emas dan Perak Hari Ini Jumat 10 April 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan hari ini, Jumat (10/4/2026), tercatat mengalami variasi pada berbagai ukuran.

Emas dengan berat 1 gram dijual dengan harga dasar Rp2.857.000 dan mencapai Rp2.864.143 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas, harga perak murni dan produk perak heritage juga menunjukkan nilai jual yang telah disesuaikan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut perincian lengkap harga emas dan perak hari ini, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.478.500 (Rp1.482.196 setelah pajak)

1 gram: Rp2.857.000 (Rp2.864.143 setelah pajak)

2 gram: Rp5.654.000 (Rp5.668.135 setelah pajak)

3 gram: Rp8.456.000 (Rp8.477.140 setelah pajak)

5 gram: Rp14.060.000 (Rp14.095.150 setelah pajak)

10 gram: Rp28.065.000 (Rp28.135.163 setelah pajak)

25 gram: Rp70.037.000 (Rp70.212.093 setelah pajak)

50 gram: Rp139.995.000 (Rp140.344.988 setelah pajak)

100 gram: Rp279.912.000 (Rp280.611.780 setelah pajak)

250 gram: Rp699.515.000 (Rp701.263.788 setelah pajak)

500 gram: Rp1.398.820.000 (Rp1.402.317.050 setelah pajak)

1.000 gram: Rp2.797.600.000 (Rp2.804.594.000 setelah pajak)



Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.548.500 (Rp1.552.371 setelah pajak)

1 gram: Rp3.007.000 (Rp3.014.518 setelah pajak)



Harga Emas Edisi Khusus

Selamat Idulfitri

5 gram: Rp15.033.000 (Rp15.070.583 setelah pajak)