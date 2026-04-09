5 Ruang Kelas SDN Ciangsana 03 Bogor Rusak Akibat Ledakan Gas dari Kantin Lapangan Padel

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Ledakan gas yang terjadi di sebuah kantin lapangan padel di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/4) pagi, menyebabkan kerusakan pada lima ruang kelas di SDN Ciangsana 03.

Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy, menyampaikan bahwa ledakan terjadi sekitar pukul 05.15 WIB, saat kondisi sekolah masih di luar jam kegiatan belajar mengajar (KBM).

Menurutnya, sumber ledakan diduga berasal dari tabung LPG berkapasitas 25 kilogram yang berada di kantin lapangan padel yang berlokasi di samping area sekolah.

“Alhamdulillah kejadian terjadi di luar jam sekolah, sehingga tidak ada korban. Namun beberapa ruang kelas terdampak,” ujarnya di Cibinong.

Berdasarkan laporan awal, ledakan tersebut menyebabkan kerusakan pada pagar sekolah sepanjang kurang lebih 15 meter di sisi kanan, serta tembok di area tangga lantai dua.

Selain itu, tiga ruang kelas di lantai satu mengalami kerusakan. Sementara di lantai dua, dua ruang kelas dan satu laboratorium terdampak, dengan kerusakan berupa kaca jendela pecah serta dudukan jendela yang rusak.

Kerusakan juga terjadi pada plang sekolah, serta ditemukan retakan pada area lapangan akibat getaran dari ledakan.