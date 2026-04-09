Pemkot Depok Matangkan Persiapan Haji 2026, Keberangkatan Perdana Dijadwalkan 22 April

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok terus mematangkan persiapan pemberangkatan calon jemaah haji (calhaj) untuk musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Koordinasi lintas sektor diperkuat guna memastikan seluruh rangkaian proses berjalan lancar, tertib, dan aman.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kota Depok, Iyay Gumilar, mengatakan berbagai pihak dilibatkan dalam persiapan ini, mulai dari kementerian hingga aparat keamanan.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan para pemangku kepentingan agar pemberangkatan haji berjalan lancar dan sukses. Semua pihak telah memahami tugas masing-masing,” ujarnya.

Ia menjelaskan, koordinasi dilakukan bersama sejumlah instansi, antara lain kementerian terkait, TNI-Polri, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kami ingin ada penyempurnaan pelayanan dari tahun sebelumnya,” katanya.

Untuk jadwal keberangkatan, Pemkot Depok menetapkan pelepasan perdana calon jemaah haji akan dilaksanakan pada 22 April 2026 di kawasan Balai Kota Depok.