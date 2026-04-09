JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Operasi Bebersih di Jalan Margonda Raya Jadi Pembuka Rangkaian HUT ke-27 Kota Depok

Operasi Bebersih di Jalan Margonda Raya Jadi Pembuka Rangkaian HUT ke-27 Kota Depok

Kamis, 09 April 2026 – 17:00 WIB
Operasi Bebersih di Jalan Margonda Raya Jadi Pembuka Rangkaian HUT ke-27 Kota Depok - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok Supian Suri saat Opsih di Bundaran UI Jalan Margonda Raya dengan membersihkan Tugu Selamat Datang Kota Depok. Foto : Diskominfo Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengikuti kegiatan Operasi Bersih (Opsih) di kawasan Bundaran Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya, Kamis (9/4).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok.

Kegiatan Opsih juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh perangkat daerah di sejumlah titik di wilayah Kota Depok.

Baca Juga:

Aksi ini sekaligus mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) serta mendorong peningkatan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Supian Suri mengatakan, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aksi bersih-bersih, tetapi juga menjadi sarana evaluasi kondisi kota secara langsung. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar.

“Ini saya bersama teman-teman kepala perangkat daerah melakukan kegiatan Opsih di Jalan Margonda Raya. Saya ingin mengajak melihat kembali kondisi kota, apa yang perlu dibersihkan dan diperindah,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurutnya, kebersihan dan keindahan kota merupakan faktor penting dalam menciptakan kenyamanan serta kebahagiaan masyarakat.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

Wali Kota Depok, Supian Suri melakukan Opsih di Jalan Margonda Raya sebagai rangkaian HUT ke-27 Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   jalan margonda raya HUT ke-27 Kota Depok opsih operasi bersih Bundaran Universitas Indonesia kota depok hari jadi kota depok wali kota depok supian suri

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU