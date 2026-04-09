Operasi Bebersih di Jalan Margonda Raya Jadi Pembuka Rangkaian HUT ke-27 Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengikuti kegiatan Operasi Bersih (Opsih) di kawasan Bundaran Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya, Kamis (9/4).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok.

Kegiatan Opsih juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh perangkat daerah di sejumlah titik di wilayah Kota Depok.

Aksi ini sekaligus mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) serta mendorong peningkatan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Supian Suri mengatakan, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aksi bersih-bersih, tetapi juga menjadi sarana evaluasi kondisi kota secara langsung. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar.

“Ini saya bersama teman-teman kepala perangkat daerah melakukan kegiatan Opsih di Jalan Margonda Raya. Saya ingin mengajak melihat kembali kondisi kota, apa yang perlu dibersihkan dan diperindah,” ujarnya.

Menurutnya, kebersihan dan keindahan kota merupakan faktor penting dalam menciptakan kenyamanan serta kebahagiaan masyarakat.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.