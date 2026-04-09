Update Longsor Sumedang: Jalur Cadas Pangeran Sudah Bisa Dilalui

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Jalan Raya Nasional Cadas Pangeran di Kabupaten Sumedang, yang sebelum terputus karena tertutup material longsor, pada Kamis (9/4/2026) pagi, sudah bisa dilintasi.

"Sudah dapat dilalui, pukul 05.00 WIB, baik olah kendaraan roda empat dan juga dua," kata Pranata Humas BPBD Jabar, Hadi Rahmat, saat dikonfirmasi.

Hadi menuturkan, saat ini BPBD Jabar dan BPBD Sumedang masih terus dilakukan pemantauan di kawasan tersebut. Pemantauan dilakukan, sebagai upaya keselamatan untuk pengendara dan juga warga di kawasan tersebut.

"Kami masih terus melakukan pemantauan," ucapnya.

Hadi pun mengimbau, untuk sementara waktu masyarakat baiknya menghindari kawasan Cadas Pangeran, terutama saat hujan deras melanda. Pasalnya tidak menutup kemungkinan, longsor akan terjadi kembali.

"Selama masih ada pontensi hujan. Kalau hujan jangan melintasi cadas pangeran khawatir terjadi longsor di Cadas Pangeran," ujarnya.

Sebelumnya, bencana tanah longsor terjadi di kawasan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Rabu (8/4). Material longsor memutus akses jalan utama penghubung Bandung - Sumedang.

Informasi yang dihimpun, longsor terjadi pada sore hari tadi, saat kawasan itu diguyur hujan yang cukup deras. Rekaman detik-detik longsor pun direkam oleh warga yang tengah melintas di lokasi kejadian.