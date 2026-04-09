Pembongkaran Jembatan Bersejarah Peninggalan Belanda di Cirebon Picu Polemik

jabar.jpnn.com, KOTA CIREBON - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon melakukan evaluasi ulang terhadap pembongkaran bekas jembatan kereta api peninggalan masa kolonial Belanda di kawasan Sungai Sukalila, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Langkah ini diambil menyusul respons luas dari masyarakat dan pemerhati budaya.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menyampaikan bahwa pihaknya menindaklanjuti berbagai masukan yang berkembang di ruang publik, baik melalui media massa maupun media sosial.

“Banyak masukan dari pemerhati budaya dan masyarakat, sehingga kami mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas persoalan ini,” ujar Agus.

Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, antara lain dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Tim Ahli Cagar Budaya, serta elemen masyarakat setempat.

Menurut Agus, forum tersebut bertujuan untuk menghimpun bahan dan informasi sebagai dasar evaluasi yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan daerah.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang timbul pascapembongkaran jembatan dan rel tersebut.

Disbudpar, lanjutnya, mengapresiasi tingginya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya di Kota Cirebon.