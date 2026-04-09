Viral, Bayi Hampir Tertukar di RS Hasan Sadikin Bandung, Sang Ibu Ngamuk ke Perawat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Keluarga pasien di Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin, Kota Bandung, mengaku bila bayinya hampir tertukar saat perawatan.

Insiden tersebut diduga dilakukan oleh perawat yang bertugas di NICU, Gedung Kesehatan Ibu dan Anak RSHS Bandung.

Perempuan yang diketahui bernama Nina Saleha ini pun menceritakan pengalamannya yang diunggah di media sosial TikTok @nindy5760. Belum 24 jam diunggah, postingan tersebut sudah ditonton lebih dari 1,2 juta, disukai lebih dari 74 ribu pengguna, dan mendapatkan lebih dari 7 ribu komentar.

Semuanya berawal, saat Nina yang sedang menunggu bayinya keluar dari ruang perawatan. Dia yang sudah selesai memandikan, lantas menunggu keluar karena bayinya sudah bisa pulang, setelah beberapa hari menjalani perawatan.

Saat sedang menunggu, Nina mengetahui bila ada ibu bayi lainnya yang menunggu kepulangan anaknya, tetapi batal karena ada masalah di paru-parunya.

Karena namanya tak kunjung dipanggil perawat, Nina pergi mencari makan. Namun, ia punya firasat buruk ketika pergi makan.

"Urang mah teu tarima nya ka perawat RS Hasan Sadikin, ku tega anak urang dibikeun ka batur coba. Terus belegug batur na, ges nyaho urang mah ti subuh ngamandian budak, mawa baju budak, kan di rs disarankan untuk membawa baju bayi, terus eta si teteh eta datangna beurang, urang teh nungguan lila, naha teu di panggil-panggil, naha si teteh eta ges dipanggil, kan anak urang teh jadwalna balik, disebutkeun ges sehat, sedangkan si teteh ete budakna disebutkeun ges pulang, hente jadi da cenah nyebutnya teh aya kebocoran di paru-paruna," kata Nina, dikutip dari akun TikTok, Kamis (9/4/2026).

(Saya tidak menerima dengan pelayanan perawat RS Hasan Sdikin, tega sekali anak saya diberikan kepada orang lain. Bodohnya orang itu, sudah tahu saya memandikan anak sejak subuh, bawa baju, kan RS menyarankan untuk membawa baju nayi, terus si teteh itu datangnya siang, saya nunggu lama dan kenapa tidak dipanggil-panggil, kenapa si teteh itu sudah dipanggil, kan anak saya jadwalnya pulang, sudah dinyatakan sehat, sedangkan si teteh itu anaknya alami kebocoran paru-paru.)