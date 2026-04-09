Grab Luncurkan 13 Fitur AI di GrabX 2026, Perkuat Peran sebagai Superapp dan Everyday Guide

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perusahaan teknologi Grab Holdings resmi memperkenalkan 13 fitur baru berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam ajang tahunan GrabX 2026.

Peluncuran ini menandai langkah strategis Grab dalam mengembangkan aplikasinya sebagai superapp sekaligus panduan cerdas dalam kehidupan sehari-hari (everyday guide) bagi pengguna di Asia Tenggara.

Chief Product Officer Grab, Philipp Kandal, menyatakan bahwa pengembangan teknologi AI difokuskan untuk memberikan manfaat maksimal bagi pengguna.

Ia menegaskan bahwa inovasi yang diperkenalkan dirancang untuk menghadirkan pengalaman layaknya memiliki pendamping cerdas dalam aktivitas sehari-hari.

“Berbagai inovasi yang kami hadirkan di GrabX dirancang seperti memiliki pendamping cerdas dalam keseharian,” ujar Philipp dalam keterangannya.

Sebanyak 13 fitur yang diperkenalkan mencakup tiga pilar utama, yakni mendukung kehidupan lokal (local life), perjalanan yang lebih praktis (effortless travel), serta pemberdayaan usaha (business empowerment).

Di sisi konsumen, Grab menghadirkan sejumlah fitur unggulan. Salah satunya adalah Group Ride, yang memungkinkan hingga empat pengguna berbagi perjalanan dalam satu kendaraan dengan sistem pembagian biaya otomatis. Fitur ini diklaim mampu menghemat hingga 40 persen biaya perjalanan.

Selain itu, fitur Grab More memungkinkan pengguna memesan makanan dari beberapa merchant sekaligus dalam satu pengantaran tanpa tambahan ongkos kirim. Sistem AI akan mengatur agar seluruh pesanan tiba secara bersamaan.