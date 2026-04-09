Prakiraan Cuaca Jabodetabek 9–10 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 9 April 2026 hingga Jumat, 10 April 2026 pagi menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Pada Kamis pagi pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca cenderung berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Sementara itu, pada Jumat dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.