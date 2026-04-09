Prakiraan Cuaca Jawa Barat 9 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Kamis, 9 April 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang terjadi secara bertahap dari pagi hingga malam hari di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, serta Kabupaten Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan diperkirakan meluas ke sejumlah wilayah lain, seperti Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Purwakarta.

Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bersifat lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca umumnya berawan.

Namun, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.