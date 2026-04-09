Harga Emas dan Perak Hari Ini 9 April 2026: Emas Antam Tembus Rp2,85 Juta per Gram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 9 April 2026, tercatat berada pada level tinggi dengan harga dasar mencapai Rp2.850.000 per gram.

Kenaikan ini turut memengaruhi berbagai ukuran emas batangan, termasuk seri khusus dan edisi tematik yang banyak diminati masyarakat sebagai instrumen investasi maupun koleksi.

Selain emas, harga perak murni juga menunjukkan nilai yang stabil dengan penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Kondisi ini mencerminkan tren logam mulia yang masih menjadi pilihan investasi aman di tengah dinamika ekonomi global.

Berikut perincian harga emas batangan hari ini, 9 April 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Emas Batangan:

0,5 gram: Rp1.475.000 (Rp1.478.688 setelah pajak)

1 gram: Rp2.850.000 (Rp2.857.125 setelah pajak)

2 gram: Rp5.640.000 (Rp5.654.100 setelah pajak)

3 gram: Rp8.435.000 (Rp8.456.088 setelah pajak)

5 gram: Rp14.025.000 (Rp14.060.063 setelah pajak)

10 gram: Rp27.995.000 (Rp28.064.988 setelah pajak)

25 gram: Rp69.862.000 (Rp70.036.655 setelah pajak)

50 gram: Rp139.645.000 (Rp139.994.113 setelah pajak)

100 gram: Rp279.212.000 (Rp279.910.030 setelah pajak)

250 gram: Rp697.765.000 (Rp699.509.413 setelah pajak)

500 gram: Rp1.395.320.000 (Rp1.398.808.300 setelah pajak)

1.000 gram: Rp2.790.600.000 (Rp2.797.576.500 setelah pajak)

Emas Batangan Gift Series: