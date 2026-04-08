Musrenbang RKPD Kota Bogor 2027 Tampung 1.066 Usulan Warga

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2027 menjadi wadah strategis untuk menjembatani harapan masyarakat dengan realisasi program pembangunan pemerintah.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyatakan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbang memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong kemajuan dan peningkatan kualitas Kota Bogor ke depan.

“Pimpinan perangkat daerah dan aparatur sipil negara merupakan penghubung antara mimpi masyarakat dengan realitas pembangunan. Hal inilah yang diungkapkan dalam Musrenbang agar dapat diakomodasi dengan baik,” ujarnya saat membuka kegiatan di IPB International Convention Center, Rabu (8/4/2026).

Dalam forum tersebut, Dedie mengungkapkan terdapat 10 proyek strategis daerah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, berbagai aspirasi warga juga mencakup sektor infrastruktur, transportasi, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan manusia, kewilayahan, pariwisata, seni budaya, hingga ekonomi kreatif.

Salah satu perhatian masyarakat, lanjutnya, adalah penataan angkutan kota agar lebih tertib dan tidak berhenti sembarangan. Selain itu, masyarakat juga mendorong peningkatan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Semua itu dapat diwujudkan melalui peran perangkat daerah,” katanya.

Dedie juga menekankan bahwa pembangunan memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Namun, ia mendorong perangkat daerah untuk tetap berinovasi dan kreatif dalam mewujudkan program pembangunan.