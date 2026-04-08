Longsor Tutup Jalur Provinsi di Gunung Gelap Garut, Akses Selatan Lumpuh Total

jabar.jpnn.com, GARUT - Bencana tanah longsor menutup jalur utama provinsi lintas selatan di kawasan Gunung Gelap, tepatnya di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Rabu sekitar pukul 17.00 WIB.

Akibat kejadian tersebut, kendaraan dari kedua arah tidak dapat melintas.

Camat Cihurip, Ganjar, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa longsor berasal dari tebing di kawasan hutan Kampung Tugu, Desa Mekarwangi, yang materialnya menutup seluruh badan jalan.

“Kejadiannya tadi sekitar pukul 17.00 WIB, longsorannya menutup jalan di jalur provinsi, tepatnya di Gunung Gelap,” ujarnya.

Menurut Ganjar, hujan deras yang mengguyur wilayah selatan Garut menjadi pemicu utama terjadinya longsor.

Material berupa tanah dan bebatuan dalam jumlah besar menutup akses jalan yang menghubungkan wilayah perkotaan Garut dengan kawasan selatan, termasuk arah Pameungpeuk.

Akibatnya, kendaraan dari arah Garut menuju wilayah selatan maupun sebaliknya tidak dapat melewati jalur tersebut.

“Material longsor cukup besar menutupi seluruh badan jalan, sehingga sama sekali tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat,” katanya.