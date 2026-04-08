Longsor, Jalan Nasional Cadas Pangeran Tertutup, Arus Lalu Lintas Terganggu

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya pada Rabu (8/4/2026), menyebabkan tanah longsor di Jalan Raya Nasional Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang.

Akibatnya akses jalan tersebut tertutup total oleh material longsor pada Rabu petang.

Kepala Pelaksana BPBD Sumedang, Bambang Rianto membenarkan kejadian tersebut.

Kata Bambang, pihaknya tengah mengirimkan petugas untuk melakukan assesment di lokasi kejadian.

"Benar, jalan tertutup total. Saat ini sedang dilakukan assessment dan penanganan awal oleh petugas di lokasi," kata Bambang saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, pihaknya juga kini sedang mempersiapkan alat berat dan akan segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mempercepat proses evakuasi material longsoran.

“Alat berat sedang dipersiapkan ke lokasi kejadian untuk penanganan longsor," ucapnya.

Adapun peristiwa longsor terjadi setelah wilayah Sumedang diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada sore hari yang memicu runtuhnya material tebing ke badan jalan.