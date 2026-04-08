JPNN.com Jabar Jabar Terkini

Pemkot Depok Targetkan RBI Terbentuk di 63 Kelurahan, Fokus Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan

Rabu, 08 April 2026 – 15:30 WIB
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menargetkan pembentukan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) di 63 kelurahan.

Target tersebut dinilai realistis karena sebagian besar wilayah telah menjalankan indikator program yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa RBI bukanlah program baru, melainkan penguatan dari berbagai program yang selama ini telah berjalan di tingkat kelurahan.

“Kalau kami lihat indikator-indikatornya, selama ini sudah banyak yang kita jalankan. Tinggal menjahit puzzle yang sudah ada menjadi satu dalam RBI,” ujarnya.

Menurutnya, kesiapan tersebut membuat Pemkot Depok optimistis implementasi RBI dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah.

Program RBI sendiri merupakan gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga perguruan tinggi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Program ini memiliki tiga fokus utama, yakni tata kelola kelurahan responsif gender, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan.

Supian Suri menjelaskan, sejumlah program yang telah berjalan, seperti penanganan stunting, pencegahan kekerasan terhadap anak, hingga penguatan ekonomi perempuan, akan diintegrasikan dalam RBI agar lebih terarah dan berkelanjutan.

TAGS   pemkot depok program Ruang Bersama Indonesia RBI kota depok Ruang Bersama Indonesia wali kota depok supian suri pemberdayaan perempuan perlindungan anak

