Jadwal dan Rangkaian Lebaran Depok 2026, Lengkap!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perhelatan Lebaran Depok 2026 dipastikan kembali digelar dengan rangkaian kegiatan yang lebih meriah.

Tahun ini, acara tersebut mengusung tema “Depok Kota Kita” yang menonjolkan semangat kebersamaan dan keberagaman masyarakat.

Ketua Lebaran Depok 2026, Hamzah mengatakan, tema tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Depok, Supian Suri.

“Konsepnya Lebaran Depok 2026 adalah Depok Kota Kita, tema ini langsung diberikan oleh Pak Wali Kota,” ucapnya.

Dia menjelaskan, rangkaian kegiatan akan dimulai pada 5 Mei 2026 dengan tradisi khas Ngubek Empang dan Ngaduk Dodol yang digelar di tiga wilayah, yakni Kecamatan Tapos, Cipayung, dan Sawangan.

Kegiatan tersebut, akan diramaikan oleh pelaku UMKM serta pentas seni budaya dan hiburan masyarakat.

Selanjutnya, pada 6 hingga 9 Mei 2026, kegiatan akan dipusatkan di kawasan Alun-alun Grand Depok City (GDC) wilayah timur.

Berbagai agenda telah disiapkan, mulai dari bazar UMKM, pertunjukan seni budaya, hingga penampilan band dan kreasi komunitas.